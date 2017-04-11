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uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç ölü bulundu

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Zonguldak'ta uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir genç, kullanılmayan bir evde ölü bulundu.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:35
Puan Ver : Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Genç Ölü Bulundu(5/10)4


Zonguldak'ta uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir genç, kullanılmayan bir evde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay Rüzgarlımeşe Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak üzerinde kullanılmayan bir evde meydana geldi. Yerde bir gencin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 26 yaşındaki Aşkın B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



 



kaynak:haberler








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