UYUŞTURUCU SATICISININ CESEDİ SAATLERCE SOKAK ORTASINDA KALDI
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin uyuşturucuyla kanlı mücadelesinden yeni görüntüler geldi. Öldürülen bir uyuşturucu satıcının cesedi saatlerce sokak ortasında kaldı.
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, göreve geldiğinden beri çok sayıda uyuşturucu satıcısının polis tarafından öldürüldüğü Filipinler'den dehşet görüntüler geldi.
ÖLDÜRÜLEN TORBACININ CESEDİ SOKAK ORTASINDA
Filipinler'in başkenti Manila'ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan Bulucan şehrinde dün polis teşkilatının gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 13 uyuşturucu zanlısı öldürüldü. Öldürülen bir uyuşturucu satıcının cesedi saatlerce sokak ortasında kaldı.
13 UYUŞTURUCU SATICISI ÖLDÜRÜLDÜ
Bulacan vilayetinde meydana gelen olaydan birkaç saat önce polis yaptığı bir operasyon sonrası 13 uyuşturucu satıcısını öldürdüğünü açıkladı. Öldürülen şahsın kim tarafından öldürüldüğü tam olarak belli olmasa da polis tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.
GÖREVE GELMESİNDEN BU YANA 5 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Duterte'nin göreve gelmesinden sonra uyuşturucuya karşı açtığı savaşta polis ve çete üyeleri tarafından binlerce insan öldürüldü. Resmi rakamlara göre hazirandan bu yana ülkede yaklaşık 5 bin kişi uyuşturucu ile ilgili şiddet olayları ve baskınlarda hayatını kaybetti. Duterte'nin iktidara gelirken verdiği sözler arasında idam cezasını geri getirmek ve polise öldürme yetkisi vermek gibi sözler vardı. Ülkedeki insan hakları ihlallerini eleştiren ABD ile silah anlaşmasını da iptal eden Duterte, polise verilecek silahları Çin'den satın almayı düşündüklerini duyurmuştu.
"BİZZAT ÖLDÜRDÜM" DEMİŞTİ
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte belediye başkanlığı yaptığı dönemde bazı şüphelileri bizzat öldürdüğünü itiraf etmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Macron Sert Konuştu: Eski Rus Ajan Skripal Ve Kızını Rusya Zehirledi
- Ab'nin Küstah Türkiye Çıkışı Varna Zirvesi Öncesi İpleri İyice Gerdi
- Zeytin Dalı Harekatı'nın İkinci Gününde Şehit Olan Uzman Çavuşun Naaşına Ulaşıldı
- Dışişleri Bakanlığından, Ab'nin Türkiye Kararına Kınama Mesajı
- Amerika'da 13 Yaşındaki Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Öğretmen Tutuklandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Şişme Kadın Genelevine Tepkiler Büyüyor, Son Kararı Belediye Verecek
- Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
- İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
- Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar