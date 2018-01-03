UYUŞTURUCUDAN YAKAYI ELE VEREN ÜNLÜ OYUNCUNUN CEZASI BELLİ OLDU
Dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan, 'Uyuşturucu madde üretimi ve satışı' suçundan yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde uyuşturucu düzenekleri bulunan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava sonuçlandı ve Erdoğan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selim Erdoğan hapiste yattığı günler ve iyi hal durumundan 6 yıl 7 ay 20 gün daha hapis yatacak.
ÜNLÜ SANATÇI EVİ UYUŞTURUCU ATÖLYESİNE ÇEVİRMİŞ
Selimiye Mahallesi'ne yerleşen Erdoğan'ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbar edildi. İhbar üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Eve giren jandarma ekipleri, bir odada tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle karşılaştı. Evde kavanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gram da esrar ele geçirildi.ÇOK SAYIDA DİZİDE OYNADI
Bu güne dek çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Selim Erdoğan, Çiçek Taksi filminde canlandırdığı Abuzer Edalı rolü ile hafızalarda yer aldı. Erdoğan, Eşkıya, Hokkabaz, Duvara Karşı, Vizontele Tuuba, Muro gibi 14 sinema filminde de rol aldı.
Selim Erdoğan'ın evinden çıkanlar;
Kaynak: haberinburada
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