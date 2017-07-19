'UYUŞTURUCUYA HAYIR' YÜRÜYÜŞÜNE KATILAN MUHTAR AZASI UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI
Konya'da uyuşturucu batağındaki gençlere dikkat çekmek için 'uyuşturucuya hayır' yürüyüşüne katılan muhtar azası Gökhan K.'nın evinde, 540 gram esrar bulundu.
Konya'da mahalle sakinleri ile düzenlenen 'uyuşturucuya hayır' yürüyüşüne katılan mahalle muhtarı 1'inci azası Gökhan K., evinde çoğu yakılmış 540 gram esrar bulununca, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
UYUŞTUCU BATAĞINA DÜŞEN GENÇLER İÇİN YÜRÜDÜLER
Merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde geçen 8 Temmuz günü, muhtarlık öncülüğünde toplanan mahalle sakinleri, mahallelerinde uyuşturucu satıldığını ve her geçen gün yüzlerce gencin uyuşturucu batağına düştüğünü belirterek, 'uyuşturucuya hayır' yürüyüşü düzenledi.
EVİNDE YAKILMIŞ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece yarısı Doğanlar Mahallesi Muhtarlığı 1'inci azası Gökhan K.'nin evinde yaptığı aramada çoğu yakılmış 540 gram esrar ele geçirdi. Mahalleliyle birlikte 'uyuşturucuya hayır' yürüyüşüne katılan Gökhan K., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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