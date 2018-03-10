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Uyuyakalan 2 Yaşındaki Kuzenini Traktörle Ezerek Öldürdü
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Uyuyakalan 2 yaşındaki kuzenini traktörle ezerek öldürdü

UYUYAKALAN 2 YAŞINDAKİ KUZENİNİ TRAKTÖRLE EZEREK ÖLDÜRDÜ

Adana'da traktörle tarla süren şahıs, uyuyakalan 2 yaşındaki kuzenini görmedi ve üzerinden geçti. Bir anlık dikkatsizlik çocuğun ölümüne neden oldu.

Tarih : 10 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Uyuyakalan 2 Yaşındaki Kuzenini Traktörle Ezerek Öldürdü(10/10)6

Adana Karataş ilçesine bağlı Çimenli Mahallesinde meydana gelen olayda arazisinin bir bölümünü sera yapan Abüzer Şahin (22), traktörle toprağı sürmeye başladı. Oyuncak arabasıyla civarda oynayan 2 yaşındaki kuzeni Hasan Ali Şahin ise bir süre tarlada oynayıp uyuyakaldı. Şahin, tarlayı sürmeye devam ederken onu görmedi ve küçük çocuğun üzerinden geçti.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen Şahin'i uyardı. Vatandaşların çağırdığı ambulans ile Adana Devlet Hastanesine getirilen çocuk hayatını kaybetti. Jandarma ise Abüzer Şahin'i gözaltına aldı. Hasan Ali'nin öldüğü duyan yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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