UZAY İSTASYONU NE ZAMAN DÜNYA'YA DÜŞECEK?
Gelecek hafta sonu Dünya'ya düşme ihtimali bulunan Çin uzay istasyonu Tiangong-1'le ilgili olarak İtalya'dan halka uyarılar geldi.
Çin'in kontrolünü kaybettiği uzay istasyonu 1 Nisan'da dünyaya düşebilir. İtalyan Sivil Savunma yönetiminin internet sitesinde hazırlanan özel bölümde, olası bir çarpma durumunda yapılması gerekenler 5 maddede sıralandı.
TALİMATLARI SIRALADILAR
Sivil Savunma'nın açıklamasında, "Bu türden olayların ve Dünya'ya, özellikle de karaya çarpma vakalarının çok nadir görüldüğünü hatırlatırız. Dolayısıyla, bu tip olaylar karşısında alınacak korunma önlemleriyle ilgili uluslararası kodlar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, potansiyel çarpma riski olan bölgelerdeki halkın korunma amacıyla faydalanabileceği bazı talimatlar hazırlamak mümkün" denildi ve bu talimatlar özetle şöyle sıralandı.
KAPALI ALANLAR DAHA GÜVENLİ
Düşen parçaların binaların çökmesine neden olma ihtimali düşük, bu nedenle kapalı binalar açık alanlardan daha güvenli sayılırlar. Pencerelerden ve camlı kapılardansa uzak durulması tavsiye edilir.Parçalar binaların çatısına düşerse, çatıda ve hemen altındaki katlarda delinmeye yol açarak hasar yaratabilir. Bu nedenle binaların alt katlarının daha güvenli olduğu söylenebilir.Olası bir çarpma durumunda binaların içinde yapısal açıdan en güvenli yerler, yığma binalar için alt katlardaki tonozların altı, taşıyıcı duvarlardaki kapı boşlukları; betonarme yapılarda ise kolonların ve duvarların yakınlarıdır.Küçük parçaların Dünya'ya çarpmadan önce görülme ihtimali düşüktür.Büyük ebattaki bazı parçaların sağlam kalması ve hidrazin maddesi içermesi mümkün. Genel olarak, düşen parçaları görenlerin bunlara dokunmaması, en az 20 metre uzakta durması ve ilgili yetkililere haber vermesi tavsiye edilir.
2016'DA KONTROLDEN ÇIKTI
Çin'in 2011'de fırlattığı 8.5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı. Çin yönetimi uzay istasyonunun kontrolden çıktığını 2016'da Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.
Tiangong-1'in, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında, 43 derece güney ve 43 derece kuzey enlemleri arasına düşeceği tahmin ediliyor. Uzay istasyonunun büyük kısmının atmosfere girdikten sonra yanarak yok olması beklense de bazı parçaların yeryüzüne düşebileceği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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