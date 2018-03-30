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Üzerinde kedi gezinen köfteyi çöpe atan aşçı, işten kovuldu!

ÜZERİNDE KEDİ GEZİNEN KÖFTEYİ ÇÖPE ATAN AŞÇI, İŞTEN KOVULDU!

Çalıştığı iş yerinde havanın sıcak olması sebebiyle bahçeye çıkardığı köftenin üzerinde kedi gören aşçı, 'artık yenilmez' diyerek kilolarca köfteyi çöpe attı. İşten kovulan aşçı soluğu mahkemede aldı.

Tarih : 30 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : Üzerinde Kedi Gezinen Köfteyi Çöpe Atan Aşçı, İşten Kovuldu!(8/10)4

Çalıştığı iş yerinde havanın sıcak olması sebebiyle bahçeye çıkardığı köftenin üzerinde kedi gören aşçı, 'artık yenilmez' diyerek kilolarca köfteyi çöpe attı. Aşçının, sırf insan sağlığını düşünerek köfteleri çöpe attığını tutanak altına aldıran işveren çılgına döndü. Tazminatsız kovulan aşçı soluğu mahkemede aldı. İş Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren aşçı, 8 yıl çalıştığı iş yerinden haksız olarak çıkartıldığını öne sürdü.

"KÖFTELERİ, ÜZERİNDE KEDİ GEZDİĞİ İÇİN ÇÖPE ATTIM"

Sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep eden aşçı, köfteleri üzerinde kedi gezindiği için çöpe attığını söyledi. Mahkemede savunma yapan işveren avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, davalının feshinin haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Davalı işveren kararı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay, köftenin üzerinde kedi gezinmesi olayının insan sağlığı açısından araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

"İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLİYOR"

Kararda, "Normalde mutfakta yapılan köftenin havanın sıcak olması nedeniyle bahçeye çıkartıldığı ve bu malzemenin üzerinde kedinin görülmesi nedeniyle malzemenin davacı ile arkadaşı tarafından çöpe döküldüğü de göz önünde bulundurularak yapılan işin insan sağlığını doğrudan ilgilendirdiği düşünülmeden eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozma sebebidir" denildi.

MAKHEME DAVACI AŞÇIYI HAKLI BULDU

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası, olaya ilişkin doktorlardan oluşan bilirkişi raporu hazırlatan mahkeme, davacı aşçıyı ikinci kez haklı buldu. Mahkeme kararıyla birlikte, üzerinde kedi gezinen köfteyi çöpe atan aşçı, yıllar sonra tazminatına kavuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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