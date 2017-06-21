

Niğde'de geçen 16 Haziran'da üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki Muhammed Azim Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merkez Kiledere Kasabası'nda geçen 16 Haziran'da, Muhammed Azim Güçlü evde Oyun oynadığı sırada devrilen televizyon üzerine düştü.



Ağır yaralanan küçük çocuk Niğde Ömer Halisdemir eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan çocuk, hastanede yapılan tedavini ardında Kayseri'ye sevk edildi. 5 gündür yoğun bakımda tedavi edilen Muhammed Azim Güçlü yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







kaynak:milliyet