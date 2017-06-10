ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞEN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ankara'nın Çubuk ilçesinde üzerine yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde üzerine yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan babasını ziyaret eden Mücahit Durmuş (30), daha sonra otomobiliyle Çatokçular Yaylası'na gitmek üzere yola çıktı.
Yolda gördüğü su birikintisinden geçip geçemeyeceğine bakmak için araçtan inen Durmuş'un üzerine, bu sırada yıldırım düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
kaynak:haberler
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