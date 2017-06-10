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üzerine yıldırım düşen kişi yaşamını yitirdi

ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞEN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara'nın Çubuk ilçesinde üzerine yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 10 Haziran 2017, 13:02
Puan Ver : Üzerine Yıldırım Düşen Kişi Yaşamını Yitirdi(8/10)10


Ankara'nın Çubuk ilçesinde üzerine yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.



Arkadaşlarıyla Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan babasını ziyaret eden Mücahit Durmuş (30), daha sonra otomobiliyle Çatokçular Yaylası'na gitmek üzere yola çıktı.



Yolda gördüğü su birikintisinden geçip geçemeyeceğine bakmak için araçtan inen Durmuş'un üzerine, bu sırada yıldırım düştü.



Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

 



 



kaynak:haberler








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