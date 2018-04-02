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Uzman Çavuş'a Genelkurmay Başkanı'ndan 'Selfie' Fırçası

UZMAN ÇAVUŞ'A GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN 'SELFİE' FIRÇASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçılarla birlikte Hatay'daki bir askeri birliği ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, o anları kaydeden bir Uzman Çavuş'a çekimi hemen sonlandırmasını söyledi.

Tarih : 02 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Uzman Çavuş'a Genelkurmay Başkanı'ndan 'selfie' Fırçası(7/10)3

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sanatçılarla birlikte Hatay'daki bir askeri birliği ziyaret etti. Bu ziyarette oldukça ilginç görüntüler ortaya çıktı.

SERT BİR YÜZ İFADESİ İLE UYARDI

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in şarkı söylediği sırada bir uzman çavuş, o anları telefonu ile kaydetmeye başladı. Bu çekimi fark eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar hemen arkasındaki askeri sert bir yüz ifadesi ile uyararak çekimi sonlandırmasını istedi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Askerin bu uyarının ardından düştüğü durum sosyal medyada günün konusu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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