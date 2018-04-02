UZMAN ÇAVUŞ'A GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN 'SELFİE' FIRÇASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sanatçılarla birlikte Hatay'daki bir askeri birliği ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, o anları kaydeden bir Uzman Çavuş'a çekimi hemen sonlandırmasını söyledi.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sanatçılarla birlikte Hatay'daki bir askeri birliği ziyaret etti. Bu ziyarette oldukça ilginç görüntüler ortaya çıktı.
SERT BİR YÜZ İFADESİ İLE UYARDI
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in şarkı söylediği sırada bir uzman çavuş, o anları telefonu ile kaydetmeye başladı. Bu çekimi fark eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar hemen arkasındaki askeri sert bir yüz ifadesi ile uyararak çekimi sonlandırmasını istedi.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI
Askerin bu uyarının ardından düştüğü durum sosyal medyada günün konusu oldu.
Kaynak: haberinburada
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