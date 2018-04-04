UZMANLAR KAHVALTISINI POĞAÇA İLE YAPANLARI UYARDI! İŞTE NEDENİ
Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl her sabah kahvaltısını poğaça ile yapanları uyardı ve ''Bir poğaçayı vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor." dedi.
Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, "Eğer 2 ay boyunca her sabah poğaça yerseniz tam 2 buçuk kilo yağ kütlesini vücudunuza eklemiş olacaksınız. Bir poğaçayı vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor." dedi.
BİR ADET POĞAÇA 450 KALORİ
Diyetisyen Çelakıl, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yapmak yerine öğünü poğaça ile geçiştirenlere uyarılarda bulundu. Bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu altını çizen Çelakıl, "Her gün işe gidiyoruz ve her sabah işe giderken ne yazık ki, kendimize vakit ayırmayarak bir pastaneden poğaça alıp işe gidebiliyoruz. Ve bu bize çok pratik gelebiliyor. Bir adet poğaça 450 kalori içermekte. Oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var. Aynı zamanda bedenimize zarar vermemiş oluruz." dedi.
7 BİN 500 ADIM ATMAMIZ GEREKİYOR
Çelakıl sözlerine şöyle devam etti: "Bir poğaça yediğimizde çok hareket etmek zorundayız. Alınan kalitesiz besin örüntüsü bedenimize oldukça zarar verecek. Bir poğaçanın vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor."
Kaynak: haberinburada
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