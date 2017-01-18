Airbar İle Her Bilgisayar Dokunmatik Olabiliyor!
Samsung Galaxy S8 İki Farklı Videoda!
Samsung Galaxy J7 2017 Görüldü!
Apple Airpods İçin İlk Reklam Videoları Yayınlandı
Dört Yeni Lg Akıllı Saat Geliyor!
Hangi Uygulama Marketi Daha Çok Kazandırıyor?
Sanal Öpücük Cihazı Kissenger
Uzmanlardan Diyet Uyarısına Dikkat
Amir Khan'a Şok Üstüne Şok: Seks Kasedi Ortaya Çıktı
Doların Ateşi Düşüyor!
Emenike'nin Yeni Takımı...
Ankara'da Atlar Firarda
Ankara'daki Doğalgaz Patlaması
Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
‘Ayağa Kalk' Meclis'te
Nijerya'da Büyük Şok! 100'den Fazla Kişi Yanlışlıkla Öldü
Ankara Çankaya'da Patlama Meydana Geldi
Fenerbahçe, Sosa İçin Milan İle Anlaştı
Polis, Pkk Yandaşlarına Göz Açtırmıyor
Merkez Bankası Hakkında Flaş İddia!

uzmanlardan diyet uyarısına dikkat

UZMANLARDAN DİYET UYARISINA DİKKAT

Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hülya Tatar, diyet yapan veya diyete başlamayı düşünen kişilerin en büyük korkusunun verdiği kiloları tekrar geri almak olduğunu belirtti.

Tarih : 18 Ocak 2017, 10:09
Puan Ver : Uzmanlardan Diyet Uyarısına Dikkat(8/10)10


Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hülya Tatar, diyet yapan veya diyete başlamayı düşünen kişilerin en büyük korkusunun verdiği kiloları tekrar geri almak olduğunu belirtti.



Kilo kontrolüyle ilgili programların neredeyse tamamının hızlı kilo verme üzerine kurgulandığını belirten uzmanlar, bilimsel araştırmalarla desteklenen hızlı diyetlerin bozuk döngüye sebep olabileceğini söylediler. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki insanların çoğunun hızlı kilo vermek isterken obez olduğunu ifade eden



AĞIRLIK DÖNGÜSÜ



uzmanlar, hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermenin de mümkün olduğunu söylediler. Sağlıklı kilo kaybetmek ve bunu uzun vadede korumanın bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hülya Tatar,



"Kilolarından kurtulmanın verdiği sabırsızlık ile birey, şok diyetlerle, hiçbir bilimsel temeli olmayan zayıflama ürünleriyle zayıflamaya çalışırsa bu durumdan bir süre sonra sıkılarak eski beslenme düzenine geri döneceği için verdiği kiloları hızla geri alır. Çünkü, yarı aç kalarak hızlı şekilde zayıflama sırasında metabolizma az enerji harcamaya uyarlanır. Yani az besin alındığından daha az harcanır. Gereğinden çok az besin aldığımızda ilk önce hareketlerimizi sınırlar, daha sonra organlarımızı daha az enerjiyle çalışmaya yönlendiririz. Diyet bitiminde çok yemeye başlayınca, besinlerle alınan fazla enerji yağ olarak depolanır. Kişi bir süre sonra tekrar zayıflama diyeti uyguladığında daha yavaş kilo verir, zayıflama süreci daha uzun olur. Buna "Ağırlık döngüsü" denir ve günün birinde birey kazandığı ağırlığı yitiremez duruma gelir" dedi.



Zayıflama programıyla ideal kilosuna ulaşan bireyin bunu korumasında özellikle davranış değişikliğinin önemli rol oynadığını dile getiren Tatar, "Birey yedikleriyle aldığı enerjiyi, harcadığı enerjiye uygun duruma getirme bilincinde olmalıdır. Sonuç olarak diyet boyunca beslenmede fazla kısıtlama yapmadan, kendini açlığa mahkum etmeden, yeterli ve dengeli beslenerek, fiziksel aktiviteyi arttırarak verilen kiloları geri almamak mümkündür" şeklinde konuştu.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Uzmanlardan  Diyet  Uyarısına  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER