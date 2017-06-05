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uzmanlardan şeker hastalarına ramazan uyarısı!

UZMANLARDAN ŞEKER HASTALARINA RAMAZAN UYARISI!

Uzm. Dr. Adem Demirel, ağızdan hap alan ve şeker metabolizması iyi seyreden diyabet hastalarının Ramazan ayında az ve sık beslenmelerini ayrıca bol sıvı tüketmeleri gerektiğini söyledi

Tarih : 05 Haziran 2017, 12:14
Puan Ver : Uzmanlardan Şeker Hastalarına Ramazan Uyarısı!(8/10)5


İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Demirel, ağızdan hap alan ve şeker metabolizması iyi seyreden diyabet hastalarının Ramazan ayında az ve sık beslenmelerini ayrıca bol sıvı tüketmeleri gerektiğini söyledi.



İHA'nın haberine göre; Uzm. Dr. Adem Demirel, vücutta midenin arka kısmında pankreas bezi adında insülin hormonu salgılayan bir organın bulunduğunu ve organın insülin salgılayarak kan şekeri düzenini sağladığını söyledi. Demirel, buradaki insülin salınımının yetersiz olması veya hedef dokudaki etkisinin yetersiz olması nedeniyle kan şekeri yüksekliğiyle giden şeker hastalığının ortaya çıktığını da belirtti.



 



kaynak:habertürk






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