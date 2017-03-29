

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nalan Şen, mola vermeden, uzun süre yanlış pozisyonda ve çalışmaya elverişli olmayan bir iş ortamında yer almanın mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarına neden olduğunu belirtiyor. Uzm. Dr. Nalan Şen, şu uyarılarda bulunuyor:



"Uzun süre yanlış pozisyonda çalışanlarda en sık bel, boyun, bacak ağrısı, el bileğinde sinir sıkışması, tenisçi ve golfçü dirseği (dirsekte epikondilit), omuz ekleminde kas sıkışması, tendinit ve bursit gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Bu hastalıklara yakalanmamak için bilgisayar kullanırken başınızı öne eğmeden çalışın. Vücut yapınıza uygun çalışma koltuğu tercih edin. El bileklerinizi destekli kullanın. Sık sık pozisyon değiştirin."







kaynak:sabah