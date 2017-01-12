UZUN SÜREDİR BEKLENEN 2 YENİ ÖZELLİK GELDİ
Whatsapp'ta uzun süredir beklenen iki özellik bugün resmen telefonlara geldi. Artık arkadaşınıza fotoğraf gönderirken bakın neler yapabileceksiniz?
Önceleri iPhone'lara sunulan GIF arama ve gönderme özelliği artık Android telefonlara da geldi. Artık bu cihazlarda da hareketli görüntüleri kolayca arayıp arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz! Ancak gelen bir yenilik daha var ki bu herkesin işine fazlasıyla yarayacak!
Normalde 10'dan fazla fotoğrafı karşı tarafa gönderebilmek mümkün değilken, Whatsapp yeni sürümle bu sayıyı 30'a çıkarmış durumda. Bu da kullanıcıları önemli bir sınırdan kurtarmış oluyor!
kaynak:habertürk
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