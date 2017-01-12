Erdoğan'la Putin Görüştü
Burcu Esmersoy'u Ağlatan Haber!
Geleceğe Umutla Bakıyoruz
Mps Hastası Kızları İçin Yardım Bekliyorlar
12 Yaşındaki Yılmaz Yavuz'un Hastanede Ölümüne...
Tüsiad'a Yeni Başkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Eren Erdem Ak Partili Vekili Bacağından Isırdı
Erkek Çıraklarına Tecavüzle Suçlanan Fırıncıya 73 Yıl Hapis İstemi
Serdar Ortaç'ın Kayınvalidesi Sosyal Medyayı Salladı
113 Yıldır Sadece 2 Kez Söndü! İşte Sırrı...
Bylock Kullanan 9 Asker Gözaltına Alındı
Uzun Süredir Beklenen 2 Yeni Özellik Geldi
Chelsea'ye Stat İzni Çıktı
Antibiyotiğe Karşı Hekimlere Grip Kiti
Meksika'dan Trump'a Rest: Hiçbir Şey Ödemeyeceğiz!
Merkez Bankası Ve Hükümet Dönen Oyunların Farkında
Ayberk Atilla Kansere Yakalandı!
Kayyumlara Suikaste Hazırlanan Pkk'lı Ölü Ele Geçirildi
Suikaste Hazırlanan Pkk'lı Ölü Ele Geçirildi

uzun süredir beklenen 2 yeni özellik geldi

UZUN SÜREDİR BEKLENEN 2 YENİ ÖZELLİK GELDİ

Whatsapp'ta uzun süredir beklenen iki özellik bugün resmen telefonlara geldi. Artık arkadaşınıza fotoğraf gönderirken bakın neler yapabileceksiniz?

Tarih : 12 Ocak 2017, 12:39
Puan Ver : Uzun Süredir Beklenen 2 Yeni Özellik Geldi(7/10)6



Önceleri iPhone'lara sunulan GIF arama ve gönderme özelliği artık Android telefonlara da geldi. Artık bu cihazlarda da hareketli görüntüleri kolayca arayıp arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz! Ancak gelen bir yenilik daha var ki bu herkesin işine fazlasıyla yarayacak!




Normalde 10'dan fazla fotoğrafı karşı tarafa gönderebilmek mümkün değilken, Whatsapp yeni sürümle bu sayıyı 30'a çıkarmış durumda. Bu da kullanıcıları önemli bir sınırdan kurtarmış oluyor!



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Uzun  Süredir  Beklenen  2  Yeni  Özellik  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER