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Uzun Zamandır Yan Yana Görüntülenmeyen Erdoğan ile Gül'ü Düğün Bir Araya Getirebilir

UZUN ZAMANDIR YAN YANA GÖRÜNTÜLENMEYEN ERDOĞAN İLE GÜL'Ü DÜĞÜN BİR ARAYA GETİREBİLİR

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen ve kararı merakla beklenen Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta Bakan Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetli.

Tarih : 25 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Uzun Zamandır Yan Yana Görüntülenmeyen Erdoğan İle Gül'ü Düğün Bir Araya Getirebilir(7/10)3

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen ve kararı merakla beklenen Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta memleketi Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne katılması planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gül'ün burada bir araya gelebileceği belirtildi.

DAVUTOĞLU DA DAVETLİ LİSTESİNDE

Daha önceden yapılan planlamaya göre Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelerek 410 milyon euroya mal olan Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıktan sonra, nikah şahidi olarak davet edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep'in akşam yapılacak düğününe katılacak. Aynı düğüne davetli olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Erdoğan ve Gül'ün bu düğüne katılmaları halinde birlikte nikah şahitliği yaparak, aynı masada oturacakları ifade ediliyor. Güvenlik nedeniyle özel kartla girilecek düğüne Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Kayserili olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu da davet edildi.

MEZUNLAR BULUŞMASINA DA KATILACAK

Öte yandan, Abdullah Gül'ün 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelmesi halinde, mezunu olduğu, balmumundan heykelinin bulunduğu Kayseri Lisesi'nin 125. yıl dönümü geleneksel mezunlar buluşması da katılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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