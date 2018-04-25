UZUN ZAMANDIR YAN YANA GÖRÜNTÜLENMEYEN ERDOĞAN İLE GÜL'Ü DÜĞÜN BİR ARAYA GETİREBİLİR
Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen ve kararı merakla beklenen Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta Bakan Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetli.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen ve kararı merakla beklenen Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta memleketi Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne katılması planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gül'ün burada bir araya gelebileceği belirtildi.
DAVUTOĞLU DA DAVETLİ LİSTESİNDE
Daha önceden yapılan planlamaya göre Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelerek 410 milyon euroya mal olan Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıktan sonra, nikah şahidi olarak davet edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep'in akşam yapılacak düğününe katılacak. Aynı düğüne davetli olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Erdoğan ve Gül'ün bu düğüne katılmaları halinde birlikte nikah şahitliği yaparak, aynı masada oturacakları ifade ediliyor. Güvenlik nedeniyle özel kartla girilecek düğüne Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Kayserili olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu da davet edildi.
MEZUNLAR BULUŞMASINA DA KATILACAK
Öte yandan, Abdullah Gül'ün 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelmesi halinde, mezunu olduğu, balmumundan heykelinin bulunduğu Kayseri Lisesi'nin 125. yıl dönümü geleneksel mezunlar buluşması da katılması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yerli Ve Milli Altay Tankını Üretecek Şirket Belli Oldu!
- 24 Haziran Seçimine Hazırlanan İyi Parti'ye Kötü Haber!
- Kritik Görüşme Öncesi Gül Ve Karamollaoğlu Yan Yana Aynı Karede!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sürpriz Akşener Kararı! Tüm Programını İptal Etti
- Trump'tan Çok Konuşulacak Suriye Çıkışı: İz Bırakmadan Çıkmayacağız!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Vicdansız Anne, Yeni Doğan Bebeğini Sokağa Bıraktı, Köpekler Her Yerini Parçaladı
- Uygunsuz Görüntülerini İnternete Yükleyen Sevgilisinin Cinsel Organını Bahçe Makasıyla Kesti
- İnternetten Videolara Baktı, Göğüslerini Kesip Silikonlarını Çıkardı
- Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
- Mayına Basan Askere Dünyanın İlk Penis Nakli Yapıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar