İstanbul'daki aşırı yağış sonrası, Yenikapı sahil yolundaki alt geçit sular altında kaldı. Vatandaşın biri eline olta alıp sel suyundan balık tutmaya çalıştı.

Yağmura teslim olan İstanbul'da, Yenikapı sahil yolunda bulunan bir alt geçit sular altında kaldı. Vatandaşın sel sularına olta atarak balık tutmaya çalışması dikkat çekti.

DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖSTERMEK İÇİN İLGİNÇ BİR YÖNTEM SEÇTİ

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağış nedeniyle nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bir vatandaş da durumun ciddiyetini göstermek için sel sularına olta atarak balık tutmaya çalıştı.

Kaynak: haberinburada