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Vahameti Gösteren Kare! Vatandaş Sel Suyunda Balık Tutmaya Çalıştı
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Vahameti gösteren kare! Vatandaş sel suyunda balık tutmaya çalıştı

VAHAMETİ GÖSTEREN KARE! VATANDAŞ SEL SUYUNDA BALIK TUTMAYA ÇALIŞTI

İstanbul'daki aşırı yağış sonrası, Yenikapı sahil yolundaki alt geçit sular altında kaldı. Vatandaşın biri eline olta alıp sel suyundan balık tutmaya çalıştı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Vahameti Gösteren Kare! Vatandaş Sel Suyunda Balık Tutmaya Çalıştı(9/10)5

Yağmura teslim olan İstanbul'da, Yenikapı sahil yolunda bulunan bir alt geçit sular altında kaldı. Vatandaşın sel sularına olta atarak balık tutmaya çalışması dikkat çekti.

DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖSTERMEK İÇİN İLGİNÇ BİR YÖNTEM SEÇTİ

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağış nedeniyle nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bir vatandaş da durumun ciddiyetini göstermek için sel sularına olta atarak balık tutmaya çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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