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Vahşet kamerada! Çığlıklara aldırmadı, karısını ölene kadar bıçakladı

VAHŞET KAMERADA! ÇIĞLIKLARA ALDIRMADI, KARISINI ÖLENE KADAR BIÇAKLADI

İstanbul Ümraniye'de ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren cani koca mahkemeye çıkarken cinayet anının görüntüleri de ortaya çıktı. Talihsiz kadının annesi görüntüleri izleyince "katil" diye bağırdı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Vahşet Kamerada! Çığlıklara Aldırmadı, Karısını Ölene Kadar Bıçakladı(6/10)2

İstanbul Ümraniye'de ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

MAHKEME GÖRÜLDÜ

Ümraniye'de bir otel girişinde ayrı yaşadığı eşini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Hakan Kadakal'ın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden Duygu Kadakal'ın annesi ve kardeşi de katıldı.

"HERKESE SOKAKTA SATIYORSUN, DUYGU'YA NİYE ODADA"

Sanık Hakan Kadakal savunmasında, maktule ile evli olduğunu ve 2 çocuklarının olduğunu söyleyerek, "Kendisi bu olaydan bir süre önce evi terk etti. Ben çocuklarımla birlikte kalıyordum. Olay günü Çakmak'ta bulunan ablamdan arkadaşımın kullandığı araç ile yola çıktık. Duygu'yu gördüm. Kendisi ile konuşmak için araçtan indim. Bu sırada madde satan E.D. ile Duygu konuştu ve bir binaya girdiler. Ben de peşlerinden gittim. Yukarıya çıkacaklarını görünce müdahale ettim ve 'Ne oluyor?' deyip E.'ye sordum. Kendisi Duygu'ya mal vereceğini söyledi. Ben de herkese sokakta satıyorsun, Duygu'ya neden odada dedim?" iddiasında bulundu.

TALİHSİZ KADININ ANNESİ "KATİL" DİYE BAĞIRDI

Duruşmada, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Anne Yasemin Koç'un, 'Katil, katil' diye bağırması üzerine, sanığın kardeşi 'Namus' diyerek cevap verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hakan Kadakal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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