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Vahşice Öldürüldükten Sonra Yakılan 5 Kişilik Aile, Tek Tabutta Bebek Mezarına Defnedildi

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA YAKILAN 5 KİŞİLİK AİLE, TEK TABUTTA BEBEK MEZARINA DEFNEDİLDİ

Kastamonu'da meydana gelen ve öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik ailenin ceset kalıntıları, 162 gün sonra bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alanda toprağa verildi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Vahşice Öldürüldükten Sonra Yakılan 5 Kişilik Aile, Tek Tabutta Bebek Mezarına Defnedildi(5/10)1

Kastamonu'da vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin ceset kalıntıları, 162 gün sonra bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alanda toprağa verildi.

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BEŞ KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Olay, geçen 29 Kasım tarihinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri yapılan arama çalışmalarının 42'nci günü evin enkazında bulunmuştu.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.'nın ahırlarında bulundu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık 2017'de Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklandı.

HAYVANLARI ÇALARKEN YAKALANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Ali Ş., verdiği ifade de tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuzören Mahallesi'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.'nın bulunduğunu itiraf etti. Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi. Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti.

5 KİŞİLİK AİLE BEBEK MEZARINA GÖMÜLDÜ

Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'nun ceset kalıntıları tek bir tabuta konulduktan sonra Kastamonu Nasrullah Camii'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından imam, çocuk, erkek ve kadınlar için 3 kez ayrı cenaze namazı kıldırdı. Çataloğlu Ailesi'nin bulunduğu tabut daha sonra Kırkçeşme Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı'na götürüldü. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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