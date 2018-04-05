CEV Kadınlar Şampiyonlar Liginde mücadele eden temsilcimiz Vakıfbank, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Volero Zurich'i yine 3-0 yendi ve adını üst üste 6. kez Final Four'a yazdırdı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-Off Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Vakıfbank, konuğu Volero Zurich'i 25-12, 25-14 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek adını Final Four'a yazdırmayı başardı. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz karşılaşmanın ilk iki setini alarak Bükreş biletini alırken formalite seti şeklinde oynanan son seti de 25-17 kazandı ve üst üste 6. kez Final Four'a kaldı ve muhteşem başarılarına bir yenisini ekledi. Vakıfbank'ta Ting Zhu 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

VAKIFBANK 3 KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

2011, 2013 ve 2017'de Avrupa'da 1 numaralı kupayı müzesine götüren Vakıfbank, Final Four'un ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ve Dinamo Kazan'ı 3-0 ve 2-3'le geçmeyi başaran İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile birlikte Final Four'da yer alma hakkı kazandı. Galatasaray ile Igor Gorgonzola Novara'yı bir araya getiren eşleşmenin galibi 5-6 Mayıs'ta oynanacak dörtlü finalin son biletine sahip olacak.

Kaynak: haberinburada