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Vakıfbank Cev Kadınlar Şampiyonlar Liginde Final Four'a Kaldı
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Vakıfbank CEV Kadınlar Şampiyonlar Liginde Final Four'a Kaldı

VAKIFBANK CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİNDE FİNAL FOUR'A KALDI

CEV Kadınlar Şampiyonlar Liginde mücadele eden temsilcimiz Vakıfbank, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Volero Zurich'i yine 3-0 yendi ve adını üst üste 6. kez Final Four'a yazdırdı.

Tarih : 05 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Vakıfbank Cev Kadınlar Şampiyonlar Liginde Final Four'a Kaldı(8/10)4

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-Off Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Vakıfbank, konuğu Volero Zurich'i 25-12, 25-14 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek adını Final Four'a yazdırmayı başardı. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz karşılaşmanın ilk iki setini alarak Bükreş biletini alırken formalite seti şeklinde oynanan son seti de 25-17 kazandı ve üst üste 6. kez Final Four'a kaldı ve muhteşem başarılarına bir yenisini ekledi. Vakıfbank'ta Ting Zhu 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

VAKIFBANK 3 KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

2011, 2013 ve 2017'de Avrupa'da 1 numaralı kupayı müzesine götüren Vakıfbank, Final Four'un ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ve Dinamo Kazan'ı 3-0 ve 2-3'le geçmeyi başaran İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile birlikte Final Four'da yer alma hakkı kazandı. Galatasaray ile Igor Gorgonzola Novara'yı bir araya getiren eşleşmenin galibi 5-6 Mayıs'ta oynanacak dörtlü finalin son biletine sahip olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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