Trabzonspor Paramparça: 5-2
Konya Deplasmanda Altın Buldu!
Putin İsyanı! Muhalifler Moskova'da Sokaklara Döküldü
Ak Parti'den Chp'lileri Kızdıracak Yorum: Kılıçdaroğlu Oy Vermeyecek!
Süper Lig İçin Son Play-Off Biletini Nobre Getirdi
Bu Yazıyla Tehdit Edilmişti, Şikayetini Geri Çekti! 2 Şüpheli Serbest
Bahçeli'den Akşener'in Restine Rest: Kargoyla Gönder!
Valilik Uyardı! Ankara'nın Ardından Batman Da Sele Teslim Oldu
Vakıfbank Şampiyonlar Liginde Finalde
Bir Zamanlar Ünlü Olmanın Tek Adresiydi, Şimdilerde Sinek Avlıyor!
Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Genç Kızı Öldürerek Yaktılar
Pasifik'in Cenneti Hawaii, 2 Gündür Cehennemi Yaşıyor! Önce Deprem Oldu, Sonra Volkan Patladı
'yılan Yuvası' Deyip, İmza Veren Seçmenlere Ateş Püskürdü!
Tek Tek Araştırıyorlar! Mhp'de Fetö Teyakkuzu
7 Yıl Sonra Şampiyonluk Geldi!
Muharrem İnce: Baba Bugünü Görmeni İsterdim
Meteorolojiden Ankara'ya Yeni Sel Uyarısı!
Chp,İyi Parti, Sp, Dp Millet İttifakı Ysk'ya Sunuldu!
İtiraf Etti! Kokain Kullanıp Genç Çifti Bıçaklayarak Öldürmüş
Pikniğe Giden Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü: 12 Yaralı

VakıfBank Şampiyonlar Liginde finalde

VAKIFBANK ŞAMPİYONLAR LİGİNDE FİNALDE

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Liginde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yu yenerek finale yükseldi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Vakıfbank Şampiyonlar Liginde Finalde(5/10)1

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank, geçen yıl finalde mağlup ettiği İtalyan ekibi Imovo Volley'le bu yıl yarı finalde karşılaştı! İlk seti 25-22 önde tamamlayan temsilcimiz, ikinci sette de rakibine 25-21'lik üstünlük kurdu ve maçta 2-0 öne geçti. Temsilcimiz sonraki iki seti 25-17 ve 25-15 kaybetti. Tie-break'e kalan maçta Vakıfbank, 5. seti kazandı ve finale çıktı.

RAKİBİ GALATASARAY OLABİLİR

VakıfBank'ın finaldeki rakibi, 19:00'da başlayacak olan CS Volei Alba Blaj-Galatasaray maçından sonra belli olacak. Bu kupayı daha önce 2011, 2013 ve 2017 yıllarında müzesine götüren temsilcimiz, final maçına yarın çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vakıfbank  Şampiyonlar  Liginde  Finalde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER