Vakıfbank, yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin şekilde çözebilmek amacıyla, belediyeler ile bağlı kuruluş ve iştiraklerine özel bankacılık hizmeti sunmak üzere Yerel Yönetimler Bankacılığı birimini kurarak sektörde bir ilke imza attı.

ÖNERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK

Vakıfbank Yerel Yönetim Bankacılığı birimiyle belediyeler ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinin talep ve ihtiyaçlarına en uygun finansal çözümleri daha hızlı ve etkin bir şekille sunacak, gerektiğinde ihtiyaçlarının tespit edilmesi noktasında öneri ve danışmanlık hizmeti de verecek.

BANKACILIK HİZMETİYLE BELEDİYELERİN YANINDA

Konuyla ilgili açıklamada bulunan VakıBank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz, VakıfBank olarak bu güne kadar kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilen birçok projenin en büyük destekçisi olduklarını söyledi. Her zaman ülke ekonomisini ileriye taşıyacak, toplumsal kalkınmaya fayda sunacak kurum ve kuruluşlara finansman desteği sağlamak için tüm kaynaklarını seferber ettiklerini dile getiren Özoğuz, "Toplumsal hayatın en önemli paydaşlarından biri olan yerel yönetimler de bu anlamda bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Bu sebeple bankamız, konuyla ilgili var olan çalışmalarını daha da derinleştirerek bir ilke imza attı ve belediyelere özel bankacılık hizmeti sunmak için geçtiğimiz Temmuz ayında Yerel Yönetimler Bankacılığı birimini oluşturdu" dedi.

MAĞDURİYETİ ÖNLEYECEK

Yerel yönetimlerin, özellikle de belediye teşkilatlarının öneminin tüm dünyada her geçen gün giderek arttığını aktaran Özoğuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerel yönetimler bir yandan halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, temizlik, kanalizasyon, çöp toplama, ulaşım gibi hizmetleri sunarken, bir yandan da eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında pek çok önemli görevi yürütüyor. Bu görevlerin aksamadan yürütülebilmesi, vatandaşın mağdur edilmemesinin yolu ise büyük oranda belediyelerin kendi şartlarına uygun finansal desteğe rahatça ulaşabilmelerinden geçiyor."

HIZLI TEMAS SAĞLANIYOR

VakıfBank olarak kurdukları Yerel Yönetimler Bankacılığı birimi ile belediyelerin tümüyle daha hızlı temasa geçileceğini ifade eden Özoğuz, "Onların ihtiyaçları yönünde gerekli finansal desteği sunabilecek, hatta ihtiyaçların tespit edilmesi noktasında danışmanlık hizmeti verebileceğiz" diye konuştu. Belediyelerin özellikle tahsilat tarafında güçlenmesi ve enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi için yeni modeller ortaya koyacaklarını anlatan Özoğuz, "Bu modeller sayesinde bu kurumlarımızın maliyetlerini düşüreceğiz. Belediyelerin yanındaki güç olacağız" bilgisini paylaştı. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada