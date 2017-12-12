Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yeni oyun planında yedeğe düşen tecrübeli orta saha Valbuena'nın istediği forma şansım bulamadığı için mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtilmişti. Ortaya çıkan bu iddialara son vermek isteyen Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım Can Bartu Tesislerinde Fransız yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım, Valbuena'yı "Sezon başında gösterdiğin performansla takımın ayakta tek kalan oyuncusuydun. Sen bizim için önemli bir oyuncusun. İleriki dönemde sana ihtiyacımız olacak" diyerek motive ettiği öğrenildi.

"ELİMDEN NE GELİRSE YAPACAĞIM"

33 yaşındaki orta saha oyuncusu Yıldırım'ın bu sözleri karşılık "Benim için sorun yok. Her futbolcu gibi bende oynamak istiyorum. Ama hocamızın verdiği kararlara saygı duyuyorum. Önemli olan takımın kazanması ve sezon sonunda mutlu sona ulaşması. Çalışmaya devam edeceğim. Bana yeniden gelecek olan forma şansını bekliyorum.Takımın başarısı için elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SON 3 MAÇTIR YEDEK KULÜBESİNDE

Akşam'ın haberine göre; sezonun ilk 11 haftasında tüm maçlara ilk 1 l'de başlayan Valbuena, 3 gol atıp 4 asist yapmıştı. Daha sonra sakatlanan oyuncu Sivasspor'a karşı oynayamadı ve son üç maçta da yedek kaldı. Bursa deplasmanında 65. dakikada Aatıf'ın yerine oyuna dahil olan Valbuena'mn özellikle son dakikalarda orta alanda yaptığı basit top kayıpları dikkatlerden kaçmamıştı. Mathieu Valbuena'nın F.Bahçe'yle 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: haberinburada