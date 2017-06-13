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valbuena geri dönüyor

VALBUENA GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Lyon'dan transfer ettiği Mathieu Valbuena, bugün İstanbul'dan ayrılacak. Yıldız futbolcu, sezon başı kampına kadar tatil yapacak.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:42
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Fenerbahçe'nin Fransa'nın Lyon takımından kadrosuna kattığı Mathieu Valbuena, bugün İstanbul'dan ayrılacak. Dün İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atan 32 yaşındaki Fransız futbolcu, takımın toplanma tarihine kadar tatil yapacak.



Atatürk Havaalanında taraftarların karşıladığı Valbuena, buradan sağlık kontrolüne gitmişti. Sağlık kontrolü sırasında kulübün yayın organlarına röportaj veren yıldız oyuncu, ardından da sözleşme imzaladı. Kulüp yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından kalacağı otele giden Valbuena, bugün İstanbul'dan ayrılacak.



 



kaynak:sabah








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