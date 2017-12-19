VALBUENA ŞOV YAPTI, FENERBAHÇE KAZANDI
Süper Ligin 16. haftasında Fenerbahçe, Valbuena'nın 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve ligde ikinci sıraya yükseldi.
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı kısır başladı. Her iki takımda rakip kalede pozisyon üretmekte güçlük çekti.
FENERBAHÇE'DE ŞENER VE SKRTEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de 38. dakikada Şener Özbayraklı 39. dakikada ise Martin Skrtel rakiplerine yaptıkları müdahale sonucunda sarı kart gördü. 2 yıldız gelecek hafta oynanacak zorlu Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
İlk yarının kalan bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.
ŞENER'İN YERİNE VALBUENA OYUNDA
İlk yarıda rakibine istediği baskıyı kuramayan Fenerbahçe ikinci yarıya değişiklikle başladı. Aykut Kocaman Şener Özbayraklı'nın yerine Fransız yıldız Valbuena'yı oyuna dahil etti.
MEHMET TOPAL PERDEYİ AÇTI
Mücadelenin 56. dakikasında sol taraftan kullanılan kornere iyi yükselen Mehmet Topal düzgün bir kafa vuruşu gerçekleştirdi ve takımını Kardemir Karabükspor karşısında 1-0 öne geçirdi.
VALBUENA'DAN MUHTEŞEM BİR GOL
Sol kanattan gelişen sarı-lacivertlilerin atağında Valbuena rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayak içiyle uzak köşeye mükemmel bir vuruş gerçekleştirdi ve durumu 2-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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