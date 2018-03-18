Kemer'e Rus Akını! 1,5 Milyon Turist Ağırlanacak
Teröristlere Ait 12 Odalı Yer Altı Mühimmat Deposu Bulundu
Valbuena Ülkesinde Dert Yandı: İyiyken Yedek Kalmaya Başladım
Afrin'e Giren Mehmetçik'ten Çok Çarpıcı Zafer Pozu!
'afrin'den Sonraki Hedef Neresi?' Sorusuna Mehmetçik'ten Yanıt!
Ankaralılar Müjde! 1 Liralık Otopark Dönemi Resmen Başladı
Komşunun 28 Yıllık Ambargosu Bitti
Son Dakika! Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün Açılış Tarihini Açıkladı
Erkekler Eğlenceye Kadınlardan Daha Fazla Harcıyor
Son Dakika! Bahçeli, Mhp Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
Hollywood'a Göz Diken Suudi Prens, Abd Yıldızlarına Kucak Açtı
Bebek Bekleyen Caner İle Şükran'dan Bir Müjdeli Haber Daha!
Hayat Hikayesini Anlattı, Hakkındaki Tüm İddialara Cevap Verdi
Pazar Gezmesinde Olanlar Dikkat! Meteoroloji Sağanak İçin Saat Verdi
Derbide Gol Atamayan Gomis: Tanrı İstemedi
Çanakkale Savaşı'ndaki Gönüllü Asker Çocuk Ve Şehit Eren Bülbül Aynı Karede
İngiltere'de Şov Yapan Cenk: Ellerimi Hissetmiyorum
Survivor'da Gergin Anlar! Sema'yı Zor Tuttular
İzne Gelen Asker, Ahırda Boynundan Asılı Halde Bulundu

Valbuena ülkesinde dert yandı: İyiyken yedek kalmaya başladım

VALBUENA ÜLKESİNDE DERT YANDI: İYİYKEN YEDEK KALMAYA BAŞLADIM

Fenerbahçeli Valbuena, "Teknik adamın yaptığı tercihi anlamayabiliriz ancak buna saygı duymamız gerekir. Ben iyiyken yedek kalmaya başladım. Onun da kendine göre gerekçeleri vardır." dedi.

Tarih : 18 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Valbuena Ülkesinde Dert Yandı: İyiyken Yedek Kalmaya Başladım(9/10)5

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Le Parisien gazetesine dikkat çekici ifadeler barındıran bir röportaj verdi.

Son olarak dün geceki derbide de maça yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman ile aralarında olduğu iddia edilen sorunla ilişkili de değerlendirmelerde bulundu.

*Fenerbahçe'deki ilk 9 ayını nasıl değerlendiriyorsun?

"OYNAMA SÜRELERİM AZALDI"

"Rakamlar bu dönemin nasıl geçtiğini gösteriyor. Tüm kulvarlarda 6 gol, 15 asist kaydetmişim. Şu da bir gerçek ki ocak ayından sonra oynama sürelerim azaldı."

*Türk basınına yansıdığına göre teknik direktör Aykut Kocaman ile aran biraz gerginmiş.

"HOCANIN KENDİNE GÖRE GEREKÇELERİ VARDIR"

"Bizler birer profesyoneliz, ilişkimiz profesyonelce bir ilişki. Kendisi geçen yaz beni takıma kazandırmak için uğraştı. Sonra bir anda performansım iyiyken yedek kalmaya başladım. Teknik adamın yaptığı tercihi anlamayabiliriz ancak buna saygı duymamız gerekir. Muhtemelen onun da kendine göre gerekçeleri vardır. Sadece küçük çaplı bir anlaşmazlık olduğunu hissediyorum."

*Hiç kış döneminde takımdan ayrılmayı düşündün mü?

"TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM"

"Böyle bir şey hiç aklımdan geçmedi. Büyük bir kulüpte olduğum için şanslıyım. Ben Türkiye'ye özellikle de taraftarın coşkusu için geldim. Taraftarların müthiş bir coşkusu var. Bu tutku Marsilya'dan aşina olduğum bir tutku. Buradaysa bu, tüm ülke sathında geçerli. Havaalanında meşalelerle karşılandık. Tabii epey baskı da hissediyorsunuz."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Valbuena  Ülkesinde  Dert  Yandı  İyiyken  Yedek  Kalmaya  Başladım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER