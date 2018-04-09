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Valbuena'dan Aykut Kocaman İtirafı: Bana Olan Güven Bir Anda Kayboldu
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Valbuena'dan Aykut Kocaman İtirafı: Bana Olan Güven Bir Anda Kayboldu

VALBUENA'DAN AYKUT KOCAMAN İTİRAFI: BANA OLAN GÜVEN BİR ANDA KAYBOLDU

Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena, Fransız basınına verdiği röportajda, "İlk geldiğimde oynadım, sonra bana olan güven bir anda kayboldu." dedi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Valbuena'dan Aykut Kocaman İtirafı: Bana Olan Güven Bir Anda Kayboldu(5/10)1

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan ve 11'de şans bulmakta zorlanan Mathieu Valbuena, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Valbuena, Fenerbahçe'de yedek kalması konusunda da kısa bir değerlendirme yaparken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KULÜBEYE ÇEKİLMEYİ ANLAYABİLİRDİM"

Fransız yıldız oyuncu Fenerbahçe'de yedek kalması hakkında konuşurken, "İlk geldiğimde oynadım, gol attım, asistler yaptım. Takımdaki en iyi istatistiklere shiptim ama daha sonra bana olan güven bir anda kayboldu. İyi olmasaydık kulübeye çekilmeyi anlayabilirdim ama bu şartlarda benim için de sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışı fırsatı bulduğunu söylerken "Başka bir kültür, başka bir takım kendimi iyi hissetmemi sağladı. Fenerbahçe, heyecanı yüksek bir şampiyonada yer alma fırsatı yarattı" dedi.

Kariyerinde zor anlar yaşadığını da itiraf eden Valbuena "Kariyerimde yalnız kaldığım anlar oldu, birçok kez ağladım. Ailem, eşim ve kızım her zaman yanımdaydı. Bu tip kötü durumları atlatabilmeniz herkes için kolay değil ama ben bu kapasiteye sahibim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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