VALİ ESPRİ YAPTI: SAMSUNG DÜNYA MARKASIDIR AMA SAMSUN'UN ÖNÜNE GEÇMEMELİ
Samsun Valisi Osman Kaymak, "İnternet tarayıcılarında Samsun'u aratınca Samsung çıkıyor' diyorlar. Samsung dünya markasıdır ama Samsun'un önüne geçmemeli" dedi.
Merkezi Samsun'da bulunan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Samsun'un etkili tanıtım imkanlarını geliştirmek ve sosyal paylaşım platformlarında Samsun ile ilgili fotoğrafların paylaşımını arttırmak amacıyla 'LikeSamsun' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında sosyal medya platformlarında 'LikeSamsun' hashtagini oluşturdu ve www.likesamsun.city sitesini kurdu. Site ve hashtag üzerinden Samsun fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar arasından en beğenilen fotoğraflar için ise bugün Atakum İlçesi'nde bulunan Golf Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi.
"SAMSUNG DÜNYA MARKASIDIR AMA SAMSUN'UN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"
Tören öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, internet tarayıcılarında Samsun'un ünlü Samsung markasından sonra geldiğini belirterek, şöyle dedi:
LikeSamsun sitesinin açılması ilk göreve geldiğimde önerilmişti. Bu siteye Samsunun tanıtılması için çok güzel fotoğraflar atılmış. Bunun çok sayıda kişi tarafından görülmesi önemli. İnsanlarda bir merak uyandırmasını umuyoruz. İnsanlar merak sonucu bir yerlere gidiyor. Bazen, 'İnternet tarayıcılarından Samsunu aratınca Samsung çıkıyor' diyorlar. Ben de bazen Samsunu aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır ama Samsun'un önüne geçmemesi lazım.
"SAMSUN'A GELEN İNSANLARIN SAMSUN'DA KALMASINI HEDEFLİYORUZ"
Bu konuda Samsunu seven, gönül veren Samsunun geleceği için çırpınanlardan bu projenin desteklenmesini istiyorum. Bu site ne kadar fazla duyurulursa, daha çok fotoğraf yüklenecek, yüklenen fotoğraflar daha çok kişi tarafından paylaşılacak ve Samsuna karşı büyük bir hareket başlayacak. Bu Samsun'un tanıtım projesidir. Arkasından da Samsun'a gelen insanların Samsun'da kalmasını hedefliyoruz. Samsun, genelde günübirlik, geçilen ya da uğranılan yer olmasın istiyoruz. İlk adım şehri olan ve cumhuriyetin kuruluşunda büyük yeri olan şehrimizin, cumhuriyet anlamında geziye çıkan insanların ilk durak yeri olması lazım.
İLK 3, 227 FOTOĞRAF ARASINDAN SEÇİLDİ
Proje hakkında bilgi veren OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise, her 3 ayda bir seçilen fotoğraflara ödül vereceklerini belirterek, "LikeSamsun kapsamında paylaşılan fotoğrafların değerlendirilmesiyle bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bu yarışmayla birlikte Samsun ile ilgili fotoğraf paylaşımını arttırmak, şehrin bilinirliğini arttırmak ve katılımcıları teşvik etmeyi amaçlıyoruz.
3 FOTOĞRAFIN SAHİBİNE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
3 ay arayla düzenleyeceğimiz yarışmalar ile fotoğrafların Samsun şehrinin turistik unsurlarını yansıtması ve temel fotoğrafçılık prensiplerine uygun olması beklenirken, fotoğrafların değerlendirmeleri de temsilcilerimiz ve uzmanlardan oluşan kurul tarafından gerçekleşecek. İlk aşamadan geçen 227 fotoğraf arasından 3 fotoğrafın sahibine ödüllerini vereceğiz" diye konuştu.
Konuşmalarından ardından dereceye giren fotoğrafların sahiplerine cep telefonu ödülleri Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından verildi.
Kaynak: haberinburada
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