VALİ HALAT ÇEKTİ, KAYMAKAM İP ATLADI!
Bartın'ın Ulus ilçesinde tarihi Şimşirli Cami - Hıdırellez Şenlikleri'nde Bartın Valisi Nusret Dirim, vatandaşlarla halat çekme, Ulus Kaymakamı Recep Hasar da ip atlama yarışmasına katıldı.
ÖĞLEN NAMAZI SONRASI ŞENLİK BAŞLADI
Şenlik, ilçeye bağlı Kalecik köyü İldir Vadisi'nde bulunan ve caminin yapımında geyiklerin malzeme taşıdığı rivayet edilen tarihi Şimşirli Camisi'nde öğlen namazının kılınmasıyla başladı.
VALİ HALAT ÇEKME, KAYMAKAM İSE İP ATLAMA YARIŞINA GİRDİ
Şenlikte, Vali Dirim ve kurum müdürleri vatandaşlarla halat çekme yarışmasına, Kaymakam Recep Hasar ip atlama yarışmasına iştirak etti.
Vali Dirim ve Kaymakam Hasar'ın yarışmaya katılması renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar