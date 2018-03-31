ABD'nin Vermont eyaletinde 13 yaşında sekizinci sınıf öğrencisi Ethan Sonneborn, vali olmak için aday olunca ABD tarihine geçti.

ABD'nin Vermont eyaletinde 13 yaşında sekizinci sınıf öğrencisi Ethan Sonneborn, vali olmak için iki adayla yarışıyor.

ABD TARİHİNE GEÇTİ

ABD'nin Vermont eyaletinde 13 yaşındaki Ethan Sonneborn, Vermont eyaletinde valilik makamı için aday olan en genç kişi olarak ABD tarihine geçti.

İKİ ADAYLA YARIŞACAK

Vermont eyaletinin Ebu Bristol kentinde yaşayan Sonneborn, Demokratik Parti'den kampanyasını yürütüyor. Ağustos ayında eyalete vali olabilmek için iki adayla yarışacağı belirtildi.

PROJELERİ ARASINDA SİLAH KONTROLÜ YASALARI VE EVSİZLERİN KONUTU İHTİYAÇLARI VAR

13 yaşındaki Ethan Sonneborn, 2017 yılında adaylığını açıkladıktan sonra, Daha sıkı silah kontrolü yasaları, evsizlerin konut ihtiyaçları gibi daha bir çok önemli yasa ve projeleri hayata geçirmek istediğini söyledi.

ADAY OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI YOK

Vermont eyaletinde vali adayı olabilmek için belirli bir yaş sınırı bulunmuyor ve isteyen herkes istediği yaşta aday olabilme hakkına sahip.

Kaynak: haberinburada