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valiler sınır ticaretinden sorumlu olacak

VALİLER SINIR TİCARETİNDEN SORUMLU OLACAK

Sınır illerde valiler, sınır ticaretinin amacına uygun yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu sayılacak, sınır ticareti uygulamaları dahilindeki merciler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak.

Tarih : 13 Aralık 2016, 14:52
Puan Ver : Valiler Sınır Ticaretinden Sorumlu Olacak(6/10)3


Sınır illerde valiler, sınır ticaretinin amacına uygun yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu sayılacak, sınır ticareti uygulamaları dahilindeki merciler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak.



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Ekonomi Bakanlığının, Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



VALİLER SORUMLU OLACAK



Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğe göre, sınır ticareti kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemleri için gümrük beyannamesi düzenlenecek. Sınır ticaretinin amacına uygun olarak yürütülmesi ve izlenmesinden ilgili valiler sorumlu sayılacak. Valiler, sınır ticareti uygulamaları dahilindeki merciler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak.



 



kaynak:sabah








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