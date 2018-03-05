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Valilik düğmeye bastı, müstehcen kitap okullara girmeden toplatıldı

VALİLİK DÜĞMEYE BASTI, MÜSTEHCEN KİTAP OKULLARA GİRMEDEN TOPLATILDI

Kayseri'de öğrencilere dağıtılması planlanan ve içinde müstehcen hikayelerin bulunduğu "Bohçadaki Sırlar" kitabı Valilik kararıyla toplatıldı.

Tarih : 05 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Valilik Düğmeye Bastı, Müstehcen Kitap Okullara Girmeden Toplatıldı(8/10)4

Kayseri'de öğrencilere dağıtılması planlanan, Abdullah Ayata'nın yazdığı 'Bohçadaki Sırlar' adlı kitap, içinde uygunsuz ifadeler bulunduğu için Valilik kararıyla iki ilçede toplatıldı.

TEPKİLER ÜZERİNE VALİLİK KARARIYLA TOPLATILDI

Kayseri'de 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan Abdullah Ayata'nın yazdığı 'Bohçadaki Sırlar' adlı kitap, içeriğindeki uygunsuz ifadeler nedeniyle tepkilere neden oldu. İki ilçede dağıtılan kitap, tepkiler üzerine Valilik kararıyla toplatıldı.

KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Valilik, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "Bazı haber kaynaklarında, ilimizde başlatılan 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarımıza dağıtılması planlanan ancak kitap içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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