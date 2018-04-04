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VALİLİK OLAYA EL ATTI! ANKARA'DAKİ GİZEMLİ MİNİBÜSÜN SIRRI ÇÖZÜLÜYOR


Valilik olaya el attı! Ankara'daki gizemli minibüsün sırrı çözülüyor
Tarih : 04 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Valilik Olaya El Attı! Ankara'daki Gizemli Minibüsün Sırrı Çözülüyor(10/10)6

Ankara Valiliği, Yenimahalle Faruk Verimer İlkokulu etrafında siyah bir minibüsün dolaştığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

OKULUN ETRAFINDA SİYAH MİNİBÜS DOLANIYOR

Ankara Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "İlimiz Yenimahalle ilçesi Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Erhan Tosunöz'ün, kendisine gelen bir telefon bilgisi üzerine, siyah renkli bir minibüsün ara sokaklarda ve okul etrafında dolaştığını belirterek öğretmenleri daha dikkatli olmaları için bir yazı ile uyardığı tespit edilmiştir.

"VALİLİĞİMİZ İNCELEME BAŞLATMIŞTIR"

Okul Müdürlüğünün yazısında bahsi geçen araç ile ilgili olarak yapılan araştırmada; söz konusu aracın bir veliye ait 06 AY plakalı araç olduğu, Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Erhan Tosunöz'ün, gerekli araştırma ve incelemeyi yapmadan, sıralı amirlerine ve güvenlik güçlerine bilgi vermeden, öğretmen ve öğrenci velilerini korku ve paniğe sevk edecek şekilde yazı yazdığı anlaşılmıştır. Endişe ve korkuya yol açan bu durum ile ilgili olarak Valiliğimizce inceleme başlatılmıştır. Başlatılan inceleme sonuçlanınca kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilecektir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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