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Valilik son noktayı koydu: 4 asker şehit oldu bilgisi gerçek dışı!

VALİLİK SON NOKTAYI KOYDU: 4 ASKER ŞEHİT OLDU BİLGİSİ GERÇEK DIŞI!

Hakkari Valiliği, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "4 asker şehit oldu" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 20:00
Puan Ver : Valilik Son Noktayı Koydu: 4 Asker Şehit Oldu Bilgisi Gerçek Dışı!(9/10)5

Hakkari Valiliği, sosyal medyada yer alan, '4 şehit olduğu' yönündeki söylentileri yalanladı. Valilik, sosyal medyada yayımlanan şehit haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"'4 ASKER ŞEHİT OLDU' PAYLAŞIMI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Hakkari Valiliği'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sosyal medyada 4 askerin şehit olduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşte Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama:

Sosyal medyada paylaşılan ve giderek yayılan ilimiz Yüksekova ilçesinde el yapımı patlayıcı patlaması sonucu 4 şehidin bulunduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunun doğru olarak bilgilendirilmesi görevi valilik sitemiz tarafından yerine getirilmektedir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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