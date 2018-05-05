Ankara'nın ardından Batman'da da etkili olan aşırı yağış nedeniyle otomobiller biriken yağmur suyunda mahsur kaldı. Batman Valiliği, sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısında bulundu.

Batman kent merkezinde etkili olan aşırı yağış otomobillerin biriken yağmur suyunda mahsur kalmasına neden oldu.

ARAÇLAR AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE YAĞMUR SUYUNDA MAHSUR KALDI

Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi üzerinde bulunan otomobiller yağan yağmurdan etkilendi. Lüks otomobillerin mahsur kaldığı kısa süreli yağmur sonrası araç sahipleri otomobillerini kurtarmak için çekici çağırdı.

BATMAN VALİLİĞİ VATANDAŞLARI UYARDI

Çekici yardımı ile suda mahsur kalan araçlar kurtarılırken, Batman Valiliğinden de sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısında bulunuldu. Metrekareye 20 ile 50 kilogram arasında yağması beklenen yağmur karşısında vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: haberinburada