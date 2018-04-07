İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasına ilişkin Valilik, olayda can kaybı ve deniz kirliliği olmadığını, olayın ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.

VALİLİK'TEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta Bayraklı Vita Spirit isimli dev geminin tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpmasına ilişkin İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

GEMİ MAKİNESİ STOP ETTİ

Açıklamada, saat 15.25'de Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli geminin, Rusya'dan Suudi Arabistan'a gitmekte iken Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle hem ana makine hem de dümen çalışmadığı için hızla karaya doğru sürüklendiği belirtilerek, "Sürüklenme sırasında acil olarak demir atılmış, ancak gemi karaya gitmiş ve 15.30 da Fatih Köprüsü Anadolu yakasında yalıya çarpmıştır" denildi.

OLAYDA CAN KAYBI VE DENİZ KİRLİLİĞİ OLMADI

Geminin, kılavuz kaptanla İstanbul Boğazı'na girişini yaptığı belirtilen açıklamada, "Gemi boyu 225 metre olup 62.623 ton arpa yükü bulunmaktadır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait gemiler ivedi olarak yerine İstanbul Gemi Hizmetleri merkezimizce gönderilmiştir. Nene Hatun Kurtarma Gemisi, Kurtarma-3, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Kurtarma-8 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-1 ve Kıyem-1 hızlı tahsiliye botları ve Fener 1 botu ile balık adam ekibi ile kara tahsiliye ekibi ivedi olarak olay yerine intikal etmiştir. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır. Kazazede geminin demir alması sonrasında çapasının deniz dibi kablosuna takılı olduğu tespit edilmiş, kablodan kurtarma operasyonuna müteakiben römorkörler vasıtasıyla emniyetli bir şekilde Ahırkapı Demir yerine sevki sağlanmaktadır. Olayda can kaybı ve deniz kirliliği olmamıştır. Olay ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşanmıştır" denildi.

Kaynak: haberinburada