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Vali'nin Ayağına Kadar Gelip Gitme Dediği Mehmetçik Şehit Düştü

VALİ'NİN AYAĞINA KADAR GELİP GİTME DEDİĞİ MEHMETÇİK ŞEHİT DÜŞTÜ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün şehit düşen Uzman Çavuş Anıl Yalap geçen sene yine Çukurca'da yaralanmıştı. Ailesinin yanı sıra Kırklareli Valisi de tam iyileşmeden gitmemesi için uyardı ama o, silah arkadaşlarının yanına koştu.

Tarih : 07 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Vali'nin Ayağına Kadar Gelip Gitme Dediği Mehmetçik Şehit Düştü(8/10)4

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki baba evine ateş düştü. Yalap'ın geçen yıl PKK saldırısında yaralandığı ve gönüllü olarak yeniden bölgeye gittiği ortaya çıktı.

KIRKLARELİ'YE ATEŞ DÜŞTÜ

Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Şentepe üs bölgesinde yakınların operasyonda bulunan askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Uzman Çavuş Yalap'ın şehit olduğu haberi memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyüne ateş düşürdü.

1 YIL ÖNCE YARALANMIŞ

Şehit düşen Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Çukurca'da 26 Mayıs 2017 günü PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. Yaralandıktan sonra bir süre tedavi gören Yalap'ın daha sonra yeniden kendi isteğiyle görev yeri Çukurca'ya gönüllü olarak gittiği öğrenildi.

Şehit için ilk tören Hakkari'de yapıldı.

EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili uzman çavuş Anıl Yalap'ın Taştepe köyündeki baba ocağına ateş düştü. Şehit uzman çavuş Anıl Yalap'ın acı haberini alan yakınları evine akın etti. Şehidin evi Türk ve Atatürk bayraklarıyla donatıldı. Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Elmas ve Kıymet Yalap çifti ile şehidin kardeşleri Kemal ve Nuri de gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı yakınları ise baygınlık geçirdi.

'GİTMEZSEM ŞEHİT ARKADAŞIMA İHANET ETMİŞ OLURUM'

Şehit babası Elmas Yalap, oğlunun 1 yıl önce yaralanmasına rağmen kendi isteğiyle birliğine döndüğünü ifade ederek, "Dün telefonla görüştük, iyi olduğunu ve tim olarak 15'inde izne geleceğini söyledi. Oğlum 2.5 yıllık askerdi, geçen sene bu zamanlarda operasyonda yaralanmıştı. Yine kendi isteyerek gitti. Bir türlü ikna olmadı, 'ben gideceğim, ben gitmezsem şehit arkadaşıma ihanet etmiş olurum' dedi. O zaman valimiz de (Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi) geldi, ikna etmeye çalıştı, yaralı olduğunu söyledi. Ama oğlum 'hayır, iyileşeceğim gideceğim' dedi. Biraz rapor almasını söyledik ama 'iyi' olduğunu söyleyerek gitti. Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak. Yeter ki vatanımız sağ olsun diyeceğiz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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