VAN GÖLÜ'NDEKİ ADIR ADASI'NDA BİNLERCE MARTI AÇLIKTAN TELEF OLDU
Van Gölü'ndeki en büyük ada olan Adır Adası'nda binlerce martı açlıktan telef olurken özellikle yavru martılar gün boyu kendilerine yiyecek getirilmesini bekliyor.
Van Gölü'nde bulunan Adır Adası, açlık nedeniyle telef olan binlerce martının cansız bedeniyle doldu. Binlerce martının cansız bedeni ve sıcak hava nedeniyle çevreye kötü kokular yayılmaya başlandı.
ÇEVREYE KÖTÜ KOKULAR YAYILIYOR
Van Gölü'nde bulunan ve başta martılar olmak üzere çok sayıda kuş türünün yaşam alanı olan Adır Adası'nda son günlerde martı ölümlerinde artış yaşandı. Van Gölü içerisinde martıların yaşam alanlarından biri olan Adır Adası'nda binlerce martı telef oldu. Özellikle yavru martılar, gün boyu göl kenarında kendilerine yiyecek getirilmesini beklerken, adadan yükselen kokular ise çevre sakinlerini rahatsız ediyor.
MARTI ÖLÜMLERİ, STRES YA DA AÇLIK KAYNAKLI
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, adada gerekli incelemeler yapıldığını belirterek, "Van bölgesinde martıların üreme alanlarının en büyüğü Adır Adası'dır. Buraya martılar şubat ayında gelmeye başlar ve nisan ile mayıs aylarında üreme olur. Adada 500 bine yakın yuva ve her yuvada iki yumurta hesaplandığı zaman bir milyona yakın üreme meydana gelir. Martıların 15 Temmuz'a kadar inci kefali ile beslenmelerinde sıkıntı yoktur. Balıklar bolca beslenirler. Ancak temmuzun sonunda yiyecek azalmasına bağlı stres oluşur ve ölümler görülür. Bir milyonda yüzde 5 ölüm normaldir. Bu sene de Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğünce getirilen numunelerde herhangi bir salgın hastalığa rastlanılmadı. Stresten ve açlıktan kaynaklı normal ölümler görülmüştür. Her sene belediye ve Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından buranın temizliği yaptırılmaktadır" dedi.
Kaynak: haberinburada
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