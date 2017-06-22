VAN PERSİE-FEYENOORD FLÖRTÜ CİDDİYE BİNDİ!
Hollanda basınında Van Persie'nin Feyenoord'a döneceği, oyuncunun da bu hamleye sıcak baktığı tam sayfa manşet oldu.
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'nin, Feyenoord ile flörtü ülkesinde gazetelerin manşetlerini süslüyor. Hollanda'nın AD Sportwereld gazetesi, 1. sayfadan yer verdiği haberde Van Persie'nin Dirk Kuyt gibi Kuip Stadı'nın yolunu tutacağını yazdı.
Haberde Feyenoord'lu yetkililerin, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu iddia edilen Van Persie için sarı lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Bonservis konusunda sorun yaşayacaklarını düşünmeyen Feyenoord'luları, yıldız ismin maaşı korkutuyor. F.Bahçe'den yıllık 6 milyon Euro'ya yakın bir ücret alan Van Persie'nin kazancı, Hollanda ekibi için oldukça yüksek.
TOPLANTIDA GÜNDEME GETİRİLECEK
Maddi zorluklara rağmen Feyenoord yönetiminin yapacağı toplantıda Van Persie transferi gündeme gelecek. Kulüp danışmanlarından ve teknik menajerlik görevini yürüten Martin Van Geel'in, Van Persie'nin transfer edilmesini söyleyeceği belirtildi. Van Persie'nin de Kuyt gibi özellikle soyunma odasına yönelik bir hamle olacağı, ancak mali konularda ince eleyip sık dokunacağına dikkat çekildi.
kaynak:sabah
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