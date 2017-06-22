Bağdadi Yüksek İhtimalle Öldürüldü
Bim, Yeni Şirket Kuruyor
19 Yarışmasında Rekor Ödül.. 1 Milyon Tl Kazandı!
Hamidou Traore, Karabükspor'da
Eski Tbmm Başkanı Karaduman Vefat Etti
Fetö'den Gözaltına Alınan Üsteğmene Adli Kontrol
Cumhurbaşkanlığı'ndan Flaş 'katar' Açıklaması
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Fetö'den Gözaltında
Guatemala'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Genç Çiftçi Projelerine Hibe Desteği
İşte Sigara İsteğini Azaltan Tüyolar!
Tsk Açıkladı: 3 Terörist Öldürüldü
Fahriye Evcen'in Gelinliği Göz Kamaştıracak
Alex Tyus, Galatasaray'a Veda Etti
Tüm Türkiye'de Ücretsiz
Facebook Hesaplarına 'kopya Koruması' Geliyor
Kırşehir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'da İş Adamlarına Yönelik Terör Operasyonu
Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Karşılama!
Safranbolu Belediye Başkanı Görevden Alındı

van persie-feyenoord flörtü ciddiye bindi!

VAN PERSİE-FEYENOORD FLÖRTÜ CİDDİYE BİNDİ!

Hollanda basınında Van Persie'nin Feyenoord'a döneceği, oyuncunun da bu hamleye sıcak baktığı tam sayfa manşet oldu.

Tarih : 22 Haziran 2017, 15:05
Puan Ver : Van Persie-Feyenoord Flörtü Ciddiye Bindi!(7/10)4


Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'nin, Feyenoord ile flörtü ülkesinde gazetelerin manşetlerini süslüyor. Hollanda'nın AD Sportwereld gazetesi, 1. sayfadan yer verdiği haberde Van Persie'nin Dirk Kuyt gibi Kuip Stadı'nın yolunu tutacağını yazdı.



Haberde Feyenoord'lu yetkililerin, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu iddia edilen Van Persie için sarı lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Bonservis konusunda sorun yaşayacaklarını düşünmeyen Feyenoord'luları, yıldız ismin maaşı korkutuyor. F.Bahçe'den yıllık 6 milyon Euro'ya yakın bir ücret alan Van Persie'nin kazancı, Hollanda ekibi için oldukça yüksek.



TOPLANTIDA GÜNDEME GETİRİLECEK



Maddi zorluklara rağmen Feyenoord yönetiminin yapacağı toplantıda Van Persie transferi gündeme gelecek. Kulüp danışmanlarından ve teknik menajerlik görevini yürüten Martin Van Geel'in, Van Persie'nin transfer edilmesini söyleyeceği belirtildi. Van Persie'nin de Kuyt gibi özellikle soyunma odasına yönelik bir hamle olacağı, ancak mali konularda ince eleyip sık dokunacağına dikkat çekildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Van  Persie-Feyenoord  Flörtü  Ciddiye  Bindi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER