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VAN VE HAKKARİ'DEN ACI HABERLER GELDİ!


VAN VE HAKKARİ'DEN ACI HABERLER GELDİ!
Tarih : 03 Temmuz 2017, 09:48
Puan Ver : Van Ve Hakkari'den Acı Haberler Geldi!(8/10)7


Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce araziye tuzaklanan  patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik  korucusu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece terör  örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el  yapımı patlayıcı infilak etti.



Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah çiçek  yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan  güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor.



BİR ACI HABER DE HAKKARİ'DEN



 



 



kaynak:milliyet








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