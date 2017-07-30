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Van'da 3 Yaşındaki Çocuk Suda Boğuldu, Aile Yarım Saat Sonra Fark Etti

VAN'DA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK SUDA BOĞULDU, AİLE YARIM SAAT SONRA FARK ETTİ

Van'da, 3 yaşındaki çocuk suya düşerek boğuldu. Ailenin yarım saat sonra durumu fark etmesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Van'da 3 Yaşındaki Çocuk Suda Boğuldu, Aile Yarım Saat Sonra Fark Etti(7/10)3

Van'ın Saray ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, evlerinin yakınında suya düşerek boğuldu. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İlçeye bağlı Değirmigöl Mahallesi'nde akşam saat 17:00 sıralarında üç yaşındaki A.B, evlerinin yakınındaki suya düştü. Yaklaşık yarım saat sonra durumu fark eden aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Özalp Devlet Hastanesi'ne nakletti. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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