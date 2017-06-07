

Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 askeryaralanırken, 2 PKK'lı terörist ölüele geçirildi. Yaralı asker, askeri helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.







kaynak:hürriyet