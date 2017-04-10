Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

van'da iranlı bir kişi aracında ölü bulundu

VAN'DA İRANLI BİR KİŞİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Van'da İran uyruklu 45 yaşıdaki Peiman Azımzadejadi, park halindeki hafif ticari araçta ölü bulundu.

Tarih : 10 Nisan 2017, 14:23
Puan Ver : Van'da İranlı Bir Kişi Aracında Ölü Bulundu(10/10)12


Olay, Sabah saatlerinde Şerefiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi yanında meydana geldi. Park halindeki İran plakalı hafif ticari araçta bir kişinin burnundan kan gelmiş durumda yattığını görenler sağlık ekipleri ve polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis, aracın kapısının kapalı olduğunu gördü. Savcı gözetiminde kapının kilidi açıldı. Araçtaki kişinini öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede ölen kişinin İran uyruklu Peiman Azımzadejadi olduğu tespit edildi. Kendisine ait araçta ölü bulunan Azımzadejadi'nin cesedi, otopisi yapılmak üzere Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Van  Da  İranlı  Bir  Kişi  Aracında  Ölü  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER