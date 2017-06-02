

Van Başkale'de vatandaşlara ait koyun sürüsüne saldıran kurtlar, 70 koyunun telef olmasına neden oldu.



Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinleri, koyun sürüsünü otladıkları merada kurtların saldırısına uğradıklarını söyledi.



Mahalle sakinleri, "Koyunların çobanı, sürüyü otlatmak için Çavuştepe bölgesine götürdüğünü, yağmur ve fırtına nedeniyle sürünün ikiye ayrıldığını belirtti. Bir kısmı Çavuştepe bölgesinden uzaklaşınca kurtların saldırısına uğradığını söylediler. Kurtların saldırdığını gören çoban, haber verince bölgeye giderek kaybolan koyunları aramaya başladık. 40 kişilik bir ekiple yaklaşık 5 kilometrelik alanı taradık. Telef olan 70 koyun bulduk” dediler.







kaynak:yenişafak