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VAN'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 122 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU


VAN'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 122 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU
Tarih : 08 Nisan 2017, 10:22
Puan Ver : Van'da Toprağa Gömülü 122 Kilo Uyuşturucu Bulundu(7/10)7


VAN'ın Saray İlçesi'nde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü halde 55 kilo eroin ile 67 kilo toz esrar ele geçirildi.



Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Nisan günü Saray İlçesi Yamanyurt Mahallesi'nde arazide arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü halde 55 kilogram eroin ve 67 kilogram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ilgisi olanların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:haberler








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