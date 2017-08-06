VAN'IN GÜNEŞİ ENERJİYE İLAÇ OLACAK
Türkiye'de en verimli güneş enerjisinin üretilebileceği kentlerden biri olan Van'ın bu potansiyelini ekonomiye kazandırmak için kurulan ilk özel GES'te üretim için son hazırlıklar yapılıyor.
Türkiye'de en verimli güneş enerjisinin üretilebileceği kentlerden biri olan Van'ın bu potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulan ilk özel güneş enerjisi santralinde (GES) üretim için son hazırlıklar yapılıyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun (EPDK) belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretebilecek bölgeler arasında en yüksek ikinci kotayı alan Van'da ilk özel GES tesisini kuran Kenan Yıldız, tesiste ürettiği elektriği 10 yıl boyunca devlete satacak.
600 BİN EURO MALİYETİ VAR
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy yolu üzerinde 10 dönüm arazi üzerine kurduğu GES'te 500 KW elektrik üreteceklerini belirten genç girişimci Kenan Yıldız, "Bugün itibarıyla tesisimizin 600 bin euro maliyeti var. Van'daki güneşli gün sayısı ve verimliliğine göre 6 yılda kendini amorti etmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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