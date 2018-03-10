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VAPUR SEFERLERİ YAPILAMADI, MARMARAY'DA İZDİHAM YAŞANDI


Vapur seferleri yapılamadı, Marmaray'da izdiham yaşandı
Tarih : 10 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Vapur Seferleri Yapılamadı, Marmaray'da İzdiham Yaşandı(10/10)6

İstanbul'u etkisi altına alan ve zaman zaman vapur seferlerinin yapılmasına engel olan sis, Marmaray'da izdiham yaşanmasına neden oldu.

GİRİŞ-ÇIKIŞ AYNI ANDA YAPILAMADI

Sirkeci Gar istasyonu giriş ve çıkışındaki yaya trafiği durdu. Kalabalık öyle boyutlara ulaştı ki, Marmaray'a giriş ve çıkışlar aynı anda yapılamadı.

BÜYÜK YOĞUNLUK OLUŞTU

Görevliler giriş çıkışları sağlayabilmek için megafonlarla uyarı anonsları yaptı. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da büyük yoğunluk oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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