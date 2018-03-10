VAPUR SEFERLERİ YAPILAMADI, MARMARAY'DA İZDİHAM YAŞANDI
İstanbul'u etkisi altına alan ve zaman zaman vapur seferlerinin yapılmasına engel olan sis, Marmaray'da izdiham yaşanmasına neden oldu.
GİRİŞ-ÇIKIŞ AYNI ANDA YAPILAMADI
Sirkeci Gar istasyonu giriş ve çıkışındaki yaya trafiği durdu. Kalabalık öyle boyutlara ulaştı ki, Marmaray'a giriş ve çıkışlar aynı anda yapılamadı.
BÜYÜK YOĞUNLUK OLUŞTU
Görevliler giriş çıkışları sağlayabilmek için megafonlarla uyarı anonsları yaptı. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da büyük yoğunluk oluştu.
Kaynak: haberinburada
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