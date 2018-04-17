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VAR sistemi, futbolcuları soyunma odasından çıkarttı!

VAR SİSTEMİ, FUTBOLCULARI SOYUNMA ODASINDAN ÇIKARTTI!

Bundesliga'da oynanan Mainz-Freiburg maçında ilk yarının sona ermesinden sonra VAR penaltı kararı verdi. Soyunma odasına giden takımlar penaltı atışı nedeniyle oyun alanına geri dönmek zorunda kaldı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 02:00
Puan Ver : Var Sistemi, Futbolcuları Soyunma Odasından Çıkarttı!(7/10)3

Bundesliga'da Mainz ile Freiburg arasında oynanan maçın ilk yarısının son dakikasına Video Hakem Teknolojisi (VAR) damgasını vurdu.

Maçın ilk yarısı sona ererken Freiburg takımı soyunma odasına gitti. Mainz takımı ve hakem ekibi de soyunma odasının yolunu tutarken VAR, el ile oynandığını belirterek penaltı kararı verdi. Hakem de VAR'ın uyarısı üzerine penaltıyı verdi.

SOYUNMA ODASINDAN DÖNMELERİ BEKLENDİ

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Freiburg'un soyunma odasında olmasından dolayı saha içinde hakemler ve Mainz oyuncuları, Freiburg'un sahaya dönmesini bekledi. Freiburg sahaya döndükten sonra Mainz, penaltı atışını gole çevirdi ve ilk yarı 1-0'lık Mainz üstünlüğü ile sona erdi.

MAINZ TARAFTARI, TUVALET KAĞIDI ATTI!

Öte yandan Mainz taraftarları, Bundesliga'da Pazartesi günü oynanan maçları protesto etmek amacıyla sahaya tuvalet kağıdı fırlattı. Karşılaşma, tuvalet kağıtlarının temizlenmesi için kısa süre durdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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