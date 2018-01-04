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Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki Görüntüleri Şaşkına Çeviriyor
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Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki görüntüleri şaşkına çeviriyor

VARTOLU'NUN KURTLAR VADİSİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR

Çukur dizisinde 'Vartolu' karakteri ile fırtınalar estiren Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki sahnesini izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Tarih : 04 Ocak 2018, 00:50
Puan Ver : Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki Görüntüleri Şaşkına Çeviriyor(7/10)3

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı 'Vartolu' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde oynadığı ortaya çıktı.

İZLEYENLER "NEREDEN NEREYE" DİYOR

Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde rol aldığı sahne izleyenlere "Nereden nereye" dedirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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