İstanbul'da yüklü miktarda ziynet eşyasıyla taksiye binen şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, Vatan Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddenin trafiği kontrollü şekilde sağlanırken, taksilerde tek tek arama yapılıyor.

MOBESE KAMERALARIYLA TAKİP EDİLİYOR

İstanbul'da ticari bir taksinin içerisinde üzerlerinde yüklü miktarda ziynet eşyası olduğu öğrenilen 2 şüpheli şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. MOBESE kameralarından takip edilen taksiyi yakalamak için polis ekipleri seferber oldu. İlk olarak Anadolu yakasında görülen taksiyi kameralardan takibe alan polis, karayolunun her noktasında üzerinde uygulama yaparak belirlenen taksiyi bulmaya çalıştı.

TÜM TİCARİ TAKSİLER TEK TEK ARANDI

Fatih Vatan Caddesi üzerinde uygulamalarını artıran polis, gördükleri bütün ticari taksileri tek tek aradı. Alarma geçen ekipler taksinin son olarak Oğuzhan Caddesi üzerinden Millet Caddesine geçtiğini belirledi. Şahısların burada taksiden inerek yaya olarak uzaklaştıkları öğrenildi.

ÜZERLERİNDE YÜKLÜ MİKTARDA ZİYNET EŞYASI VAR

Öte yandan, erkek oldukları belirlenen 2 şahsın uzun montlu oldukları, üzerlerinde yüklü miktarda ziynet eşyası olduğu iddia edildi.

Polis ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

İşte Vatan Caddesi'nde yaşanan hareketli dakikalar:

Kaynak: haberinburada